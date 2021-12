A Genova rinascono cinque piazze del Centro Storico

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Una nuova illuminazione, panchine, verde, nuovi arredi e restyling delle pavimentazioni secondo le indicazioni della Soprintendenza: cinque piazze del centro storico rinascono grazie al Piano integrato Caruggi per diventare nuovi poli di aggregazione sociale sana e di attrazione per genovesi e visitatori.L' intervento riguarda Santa Maria in Passione, Embriaci, Valoria, Sant'Elena e Santa Brigida, cinque piazze nelle zone di Prè, Molo e Castello, del progetto Umbre de' Muri. I lavori, con un investimento di 500.000 del Comune di Genova, sono tati eseguiti da Aster secondo il cronoprogramma.

Altre 13 piazze per il prossimo anno saranno restaurate. Entro il primo trimestre piazza Cernaia, San Luca, Posta Vecchia, Amor Perfetto, Pollaiuoli, San Giorgio, Fossatello e Ferretto.

Nell'ambito del progetto Umbre de' Muri il restauro di piazza Monachette, Marinelle, Tenedo detta dei Macellari, San Pancrazio, Durazzo, inserite insieme a piazza Don Gallo, nei Patti di collaborazione per l'amministrazione condivisa. Per piazza Don Gallo è prevista l'installazione di un'illuminazione artistica che sarà inaugurata la prossima settimana per dare luce ulteriore durante le festività natalizie a uno dei tanti e straordinari scorci della città vecchia.

«Come avevamo annunciato - spiega l'assessore al Centro Storico Paola Bordilli - le prime cinque piazze restaurate potranno essere fruite dai genovesi in queste festività natalizie. Sono i primi interventi e ne seguiranno altri».

«Un intervento fatto nei tempi e nelle modalità previste con l'obiettivo di ridare dignità ad alcune piazze che potranno rinascere dopo decenni di incuria" spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi.

«La rigenerazione delle piazze - spiega l'assessore all'Urbanistica Simonetta Cenci - è il primo importante tassello degli interventi sul piano urbanistico all'interno del centro storico». (ANSA).