A Genova Qr code per turismo e auguri di Natale

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Un nonno lupo di mare, un simpatico polpo, un doge, una dama barocca: sono alcuni dei personaggi disegnati dall'illustratore e fumettista ligure Enzo Marciante e scelti dal Comune per rilanciare - e avvicinare ai turisti più piccoli - la app Visit Genoa. Le "mascotte digitali", presentate questa mattina davanti a uno dei luoghi simbolo della città - la cattedrale di San Lorenzo - saranno guide turistiche sugli smartphone degli utenti. "Continua la nostra azione per rendere attrattiva Genova - afferma l'assessore comunale al Turismo Laura Gaggero - con questo strumento ci rivolgiamo al target delle famiglie e grazie alle nuove tecnologie e alla app possiamo fare vivere loro un'esperienza ancora più incisiva".

Alcuni dei punti dove sarà possibile accedere alla realtà aumentata sono piazza San Lorenzo, i palazzi dei Rolli, i truogoli di Santa Brigida, Sottoripa, la Commenda. Quattro i tour dedicati sulla applicazione con audioguide in italiano e in inglese.

Ed è ancora con un Qr code che Genova fa gli auguri a cittadini e turisti. Con alcuni stencil posizionati sui principali punti di snodo del centro storico, inquadrando con il proprio smartphone il codice, si potranno ricevere tutte le informazioni sull'offerta turistica e le principali attrazioni di Genova in questo periodo di festa. Gli stencil, che riportano anche il logo Caruggi, accoglieranno i turisti nella nostra città e guideranno alla scoperta di Genova i visitatori attraverso il collegamento diretto al Visitgenova.it. (ANSA).