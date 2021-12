Sette sanzionati perché senza mascherine, 19 senza green pass

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Prime sanzioni per mancato uso delle mascherine all'aperto nel primo giorno di zona gialla a Genova. La polizia municipale, in particolare, ha multato sette persone perché sprovviste di Dpi in strada. Diciannove invece le persone sanzionate perché trovate senza green pass. Da oggi, infatti, le mascherine sono obbligatorie anche all'aperto.

(ANSA).