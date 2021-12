Porti: Genova; assemblea Culmv approva bilancio 2020

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - "Abbiamo approvato il bilancio con 7.800 euro di utile, che è poco, però con un bel fondo rischi che abbiamo incrementato a 1 milione e 222 mila euro". Il console della Culmv, la Compagnia del lavoratori portuali di Genova, Antonio Benvenuti, sottolinea così i punti salienti del bilancio 2020, che vale 48 milioni di fatturato (per il 95% derivante dal lavoro dei soci) approvato dall'assemblea riunita ai Magazzini del Cotone. Ed è il primo bilancio, dalla trasformazione in articolo 17, chiuso senza passare dalla strenua trattativa di fine anno con i terminalisti per chiedere i conguagli delle tariffe, grazie all'intervento approvato dal Parlamento che ha consentito di coprire le giornate di lavoro perso dalla Culmv nel 2020 a causa del Covid.

L'assemblea ha deciso anche la data delle elezioni del consiglio di amministrazione: il 18, 19 e 20 gennaio. Il console conferma che si ricandiderà per un altro mandato, come aveva già annunciato, per non lasciare a metà una "situazione ancora aperta, con il piano di risanamento che necessita una serie di tappe e questioni organizzative ancora da definire".

E, anche se non ancora ufficializzata, ci sarà anche una lista alternativa, riunita attorno all'attuale vice console di Benvenuti, Silvano Ciuffardi. Una novità rispetto a possibili altre candidature di singoli o piccoli gruppi, che potrebbero presentarsi, come spesso avviene nelle elezioni delle Culmv, ma senza la proposta di un altro console. (ANSA).