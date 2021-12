Pnrr: Gelmini, Erzelli può essere primo progetto bandiera

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - "Io credo che sia davvero prossima la firma di questo accordo e il progetto bandiera della Liguria sarà probabilmente uno dei primi, darà il via ai 20 progetti bandiera che andremo a realizzare nelle singole regioni". Lo ha detto il ministro degli affari regionali Maria Stella Gelmini parlando del "progetto bandiera" degli Erzelli di Genova a un convegno sull'uso del Pnrr a Palazzo Ducale.

"Con i fondi del Pnrr creeremo agli Erzelli un polo nazionale di ricerca tecnologica e scienze computazionali per il trasferimento applicativo nel settore clinico e delle life science, che farà della Liguria un vero e proprio centro di competenza nazionale ed europeo" ha aggiunto il ministro.

"Questi progetti bandiera non sono pensati con la scala regionale ma vengono proposti dalle regioni, coinvolgono i territori, e diventano una progettualità nazionale ed europea - ha detto Gelmini -. In questo caso si tratta di un vero e proprio centro di competenza per la ricerca della tecnologie avanzate nelle scienze computazionali con particolare riguardo per la frontiera della medicina robotica della medicina di precisione e personalizzata. Si tratta di un progetto di grande rilevanza che necessita di risorse ingenti, siamo nell'ordine di oltre 300 milioni di euro, e tuttavia abbiamo già registrato un grande interesse, una grande attenzione, e trovo che sia davvero la concreta applicazione della visione di Paese che è sottesa al piano nazionale di ripresa e resilienza - ha concluso -. Quella di un paese all'avanguardia anche nei settori cruciali che riguardano la difesa della vita e di una regione che ha il coraggio e l'ambizione di pensare al futuro con un progetto pioneristico che potrebbe rendere la Liguria protagonista non solo in Italia ma in Europa e nel mondo". (ANSA).