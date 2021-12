Pnrr: Giampedrone, pronti progetti per 700 mln

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - "Aver già progetti per 700 milioni di euro di investimenti pronti a partire sui filoni delle Infrastrutture e Difesa del Suolo non appena il governo ci darà il via libera credo sia un buon modo di affrontare la sfida del Pnrr sapendo che sono solo l'antipasto di quello che potrà arrivare, in attesa che si aprano i vari filoni di finanziamento". A spiegarlo, nel corso del convegno "Le risorse del Pnrr" che si è tenuto a Palazzo Ducale di Genova, l'assessore alle Infrastrutture e all difesa del suolo Giacomo Giampedrone. "Sono circa 280 milioni a livello infrastrutturale i progetti già presentati da Regione Liguria e in attesa dell'autorizzazione da parte del Governo il cui core business è rappresentato dalla ciclovia tirrenica, e 230 milioni per implementazioni e ammodernamento della rete ferroviaria esistente. Ci sono poi le grandi infrastrutture che non trovano spazio direttamente nel Pnrr ma che beneficeranno di fondi nazionali, oggi disponibili grazie al finanziamento di altri interventi attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per quanto riguarda la difesa del suolo e l'ambiente abbiamo un'interlocuzione in corso tra Regione e ministero della Transizione ecologica che cuba circa 450 milioni di euro di investimenti a favore di Regione per infrastrutture acquedottistiche; un grande piano di bonifiche di siti contaminati; ulteriori 50 di milioni di euro circa destinati invece alla difesa del Suolo per finire tutta la programmazione strutturale. Infine il grande tema del Ciclo dei Rifiuti: la Liguria con il nuovo piano presentato e con la norma dell'ATO unico, oltre una serie di investimenti impiantistici, sta ragionando con il Governo affinché parte dei fondi per l'impiantistica arrivino proprio dal Pnnr". (ANSA).