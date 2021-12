Locali, spazi per sport e spettacolo 'nuova' Calata Paita a Spezia

"Una giornata storica per la città, dopo 130 anni La Spezia riacquista un affaccio sul mare". Lo ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, commentando il progetto di allestimento dei primi 5 mila metri quadrati di Calata Paita che torneranno a disposizione della città. Dal primo gennaio, grazie all'accordo siglato lo scorso luglio tra Lsct e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il terminal restituirà la prima porzione della banchina che diventeranno una piazza direttamente sul mare, con tanto di ristoranti, bar, servizi, un campo sportivo polivalente, uno spazio per spettacoli all'aperto da 200 a 500 posti a sedere, un solarium.

Il progetto "Aspettando il waterfront" è stato presentato nella sede dell'Authority e rappresenta il primo passo di un percorso che vedrà tornare alla città 41.500 metri quadrati di fronte a mare, su cui sorgerà il nuovo waterfront ma anche la nuova stazione crocieristica. A caratterizzare il percorso che porterà dal cuore della città a questa anticipazione di fronte mare sarà una passeggiata color blu, "a richiamare l'idea del mare, ma le aree verdi che saranno create richiameranno le colline che cingono la città" ha spiegato Daniela Cappelletti, architetto dello studio di architettura Fabrica. L'opera sarà pronta in primavera. "Si tratta dell'avvio di una nuova fase per La Spezia. A gennaio - ha annunciato il presidente Mario Sommariva - predisporremo la gara d'appalto".

