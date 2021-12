Covid: in Liguria impennata di ricoveri e sei morti

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Impennata di ricoveri per covid in Liguria nelle ultime 24 ore. Gli ospedalizzati sono 35 più di ieri per un totale di 411: di questi 32 sono in terapia intensiva, ieri erano 29. Ci sono stati anche sei decessi, quattro uomini e due donne di età compresa tra i 61 e 90 anni.

Il totale dei decessi da inizio pandemia è 4526. I nuovi positivi sono 610 emersi da 3201 tamponi molecolari e 4036 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è dell'8,42%. Il totale dei positivi è 10407 con 132 contagiati più di ieri. I guariti sono 472. I nuovi positivi sono 339 nell'area di Genova, 121 nel Savonese, 85 nell'Imperiese, 36 nello Spezzino e 29 nel Tigullio e Golfo Paradiso.

Calano le persone in isolamento domiciliare: sono 7820, 302 meno di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 6224, erano 6043.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 8084 vaccinazioni. (ANSA).