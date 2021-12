Spezia: Napoli ultima spiaggia per Motta

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 DIC - Quella contro il Napoli ha altissime probabilità di essere l'ultima partita di Thiago Motta come allenatore dello Spezia. Un confronto acceso con la squadra, avvenuto negli spogliatoi dello stadio Picco al termine del pareggio contro l'Empoli, sancisce una volta di più le difficoltà dell'attuale gestione tecnica in casa ligure. La classifica, che recita +3 sul terzultimo posto, permette ancora di vivere sonni sereni. Non le prestazioni degli ultimi due mesi e la recente contestazione subìta dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. A peggiorare la situazione, l'uscita dal campo in solitaria di Nzola che non ha partecipato al rituale saluto alla curva con il resto del gruppo, attirandosi fischi e la reprimenda del tecnico nel post partita.

Contro i partenopei di Luciano Spalletti, storico capitano degli aquilotti negli anni Ottanta, lo Spezia prova soprattutto a non allungare la striscia di goleade già subite in stagione nelle trasferte contro Lazio, Verona e Atalanta. Dal campo confermati i forfait di Verde e Salcedo per infortunio, mentre Bourabia è indietro di condizione. L'unica novità rispetto a domenica potrebbe essere Strelec al fianco di Manaj. Poi una settimana di rompete le righe. E una riga la traccerà anche il club, decidendo il destino di Thiago Motta. Alle sue spalle le ombre di Corini, Venturato ma soprattutto di Rolando Maran, già sondato in estate. (ANSA).