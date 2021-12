Anziano muore in casa, badante indagato per omicidio colposo

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - La procura di Genova indaga sulla morte di un anziano, l'ultranovantenne Sergio Stefano Capacci trovato privo di vita in casa a Sampierdarena. Il pubblico ministero Gabriella Dotto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e indagato il badante che era in casa. Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile il badante potrebbe averlo ferito durante una manovra per tenerlo o per non farlo cadere. A riprendere la scena sono state le telecamere che la figlia dell'uomo aveva fatto installare per monitorare il padre.

Indagini sono in corso per capire se si sia trattato di un maltrattamento o se la manovra non c'entri nulla con il decesso.

Per questo è stato dato incarico al medico legale Francesco Ventura di eseguire l'autopsia. (ANSA).