Ansaldo Energia fa calendario con dipendenti nel mondo

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Per il 2022 Ansaldo Energia ha realizzato un calendario dedicato alle donne e agli uomini che lavorano per l'azienda nei vari paesi. Ansaldo Energia, azienda controllata all'88% da CDP, ha cantieri attivi in oltre 50 Paesi. Questo calendario vuole essere un viaggio alla scoperta dei 'volti Ansaldo Energia' impegnati nei vari Paesi. "Le persone sono il punto di forza di Ansaldo Energia. I colleghi che in maniera fissa o occasionalmente portano all'estero le nostre competenze sono circa il 30%" afferma Marco Grillo, vice direttore generale di Ansaldo Energia e direttore del personale.

A spiegare il concept del progetto è Marco Marini, Senior Vice President External Relations: "Nel calendario sono ritratti 13 colleghi di differenti nazionalità che lavorano in giro per il mondo, in cantieri o negli uffici delle sedi aziendali estere: in posa, fieri del loro lavoro, valorizzati nella loro singolarità di persona e di lavoratore". (ANSA).