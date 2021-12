Calcio: D'Aversa, andremo a Roma a prenderci regalo Natale

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - In vantaggio dopo pochi secondi la Sampdoria ha visto sfumare la vittoria con il Venezia solo nel finale. Un pareggio amaro come ha confessato il tecnico, Roberto D'Aversa. "Dobbiamo però ragionare sul fatto che il risultato finale non può offuscare la prestazione. A volte si possono vincere le partite anche per 1-0, dovevamo ragionare in maniera più equilibrata perché ad un certo punto sembrava che fossimo noi quelli sotto. Si poteva fare meglio - ha spiegato -, oggi avremmo meritato un risultato diverso, in occasione del loro gol si doveva fare fallo prima che arrivasse al tiro dal limite dell'area. Vorrà dire che andremo a Roma a prenderci il regalo di Natale".

Una Sampdoria che ha avuto soprattutto il rammarico di non aver chiuso la gara prima nonostante alcune occasioni clamorose.

"Quella di oggi è un'occasione persa. Il vero errore lo abbiamo commesso ad inizio secondo tempo sbagliando tre palle gol clamorose e in serie A quando non chiudi le partite può succedere che un giocatore di qualità possa mettere la palla all'incrocio e segnare". Per la Sampdoria adesso la Roma.

"Una squadra forte capace di segnare quattro gol nell'ultima gara con l'Atalanta e avrà un giorno di riposo in più proprio per questo a maggior ragione dovremo cercare di fare una buona prestazione e non potremo permetterci alcun margine di errore".

Purtroppo per D'Aversa Gabbiadini, a segno da quattro gare consecutive, è stato costretto ad uscire per problemi fisici.

"Per noi è un giocatore molto importante che ci è mancato per un lungo periodo. Un giocatore forte che abbina qualità a intelligenza tattica, domani valuteremo l'infortunio". (ANSA).