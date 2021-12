Incendio in canonica, ustionato parroco Lavagna

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - Il parroco della chiesa di Santo Stefano a Lavagna (Genova) è rimasto gravemente ustionato questa mattina nell'incendio divampato nella canonica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Il prete è stato trasferito in elicottero, in codice rosso, a Genova.

Ancora da chiarire le cause del rogo. (ANSA).