D'Aversa, Samp abbia stesso spirito del derby

La Sampdoria vuole farsi trascinare dall'onda positiva delle vittorie nel derby col Genoa e in Coppa Italia con il Torino nel match di domani in casa col Venezia. E il tecnico Roberto D'Aversa invita i suoi ragazzi a mantenere alta la concentrazione: "Indipendentemente dal valore dell'avversario voglio vedere lo stesso atteggiamento avuto nella stracittadina. Se vai in campo con quella voglia di prevalere, di fare il risultato fa la differenza". Sulla formazione previste alcune valutazioni anche perché la squadra ha giocato giovedì in Coppa Italia e qualche elemento potrebbe dover tirare il fiato. "Farò le valutazione in base a tutto. Si è giocato giovedì e abbiamo avuto poco tempo per recuperare. Il Venezia ha giocato due giorni prima. Qualcosina può cambiare - ha detto il tecnico -. Il momento in cui la squadra sta bene a livello mentale è importante. Dobbiamo continuare a fare prestazioni e dare continuità. Manderò in campo quelli più performanti, ma li valuterò domani".

In attacco Gabbiadini e Caputo sono in pole mentre a centrocampo la Samp potrebbe giocare come nel derby con Thorsby sulla fascia sinistra. Ma il tecnico avverte i suoi anche sulle qualità della squadra di Zanetti: "Hanno dei giocatori importanti, di sicura prospettiva. Se gli concedi campo aperto ti può far male. Dobbiamo portargli massimo rispetto - ha concluso -. Il nostro obiettivo è dare continuità e prendere altri punti".