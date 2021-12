Cantieri autostrade: auto contro cuspide in A12, tre feriti

Grave incidente stradale la scorsa notte in A12, tra Rapallo e Chiavari, in direzione Genova, in prossimità di uno dei cantieri aperti da Aspi per la manutenzione delle autostrade liguri. Un'auto è andata diritta nei pressi di uno scambio di carreggiata prendendo in pieno la cuspide che divide le corsie. Tre persone sono rimaste ferite: la più grave è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino, le altre due all'ospedale di Lavagna. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per chiarire la dinamica di quanto successo. Si valuta tra l'altro la velocità dell'auto e l'eventuale assunzione di alcolici da parte del conducente.