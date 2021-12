Porta in valigia 14 kg marijuana, arrestato a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 17 DIC - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, nell'ambito dei servizi di contrasto del traffico di stupefacenti hanno intercettato e sequestrato 14 kg di marijuana e arrestato una persona per traffico internazionale di stupefacenti. E' successo alla barriera autostradale di Ventimiglia al confine con la Francia.

I militari della Compagnia di Ventimiglia hanno ispezionato un autobus con targa romena in entrata in Italia e grazie alla segnalazione dei cani antidroga hanno controllato la stiva dell'automezzo, trovando l'ingente quantitativo di stupefacente avvolto in 5 involucri di cellophane, all'interno dei bagagli personali di uno dei passeggeri. Il cittadino romeno proprietario dei bagagli è stato arrestato.

Sempre a Ventimiglia, i finanzieri hanno sequestrato 157 articoli di abbigliamento contraffatti e denunciato l'ambulante.

