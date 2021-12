Natale: Comune Genova, evento in ricordo vittime Morandi

(ANSA) - GENOVA, 17 DIC - Un grande evento natalizio nella Radura della memoria, sotto Ponte San Giorgio, per ricordare le 43 vittime del crollo del Morandi. Un Natale per non dimenticare è il titolo dell'iniziativa, prevista per sabato 18 dicembre e organizzata dall'assessorato alle Politiche culturali del Comune dii Genova, a cura del cultural manager Maurizio Gregorini.

"Natale per non dimenticare vuole essere un sentito omaggio per coloro che hanno perso la vita nel crollo del Morandi e un momento di vicinanza verso le loro famiglie - ha detto l'assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso - Voglio ringraziare gli artisti e tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione di questa giornata, dedicata alla memoria ma anche alla musica e alla danza, forme d'arte e di cultura che, in questo luogo del ricordo, ci uniscono in un immaginario abbraccio". L'evento inizia alle 14, con l'arrivo in Radura di un gruppo di abitanti della Valle Stura che, partendo da Masone, parteciperanno alla Camminata al Ponte Morandi organizzata dall'associazione Noi per voi. Dopo i saluti, 43 bambini metteranno intorno al cerchio 43 piccoli abeti decorati a ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi. I saluti delle autorità introdurranno il pomeriggio, che si aprirà alle 15.15 con una 'esibizione di danza classica e contemporanea.

Alle 15.40 il Concerto di Natale curato dall'associazione Primi passi. Si alterneranno sul palco Enrico Bianchi, Stephanie Niceforo, la Banda Martinelli, i Corner's friend's, Stephanie Riondino, Alessandro De Muro, Le note di Genova, Gabriele Gaggero e la special guest Vladi dei Trilli. Alle 17, presentazione del libro Vite spezzate, a cura di B. Alciato Il Canneto editore, e un assolo di danza contemporanea con Irene Moles. Partecipano all'evento le pro loco della Valpolcevera e di Sampierdarena. Tutti gli artisti, le associazioni partecipanti e gli intervenuti prestano la loro opera gratuitamente. (ANSA).