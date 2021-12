In casa con un chilo e mezzo di hashish, arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia a Genova perché trovato in possesso di un chilo e quattro etti di hashish. L'uomo stava camminando in via Sestri quando il cane antidroga, impegnato in un controllo del territorio, lo ha puntato. L'uomo aveva addosso alcuni pezzi di fumo. A quel punto gli agenti hanno deciso di perquisire la sua abitazione e hanno trovato il resto della droga, suddivisa in panetti, nascosta in un mobile. Lo stupefacente è stato sequestrato e l'uomo è finito in carcere.