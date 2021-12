Gestivano rifiuti non correttamente, denunciate tre persone

(ANSA) - GENOVA, 17 DIC - I carabinieri del nucleo Forestale di Arenzano con i colleghi dei Nuclei investigativi di polizia ambientale e agroalimentare hanno denunciato tre persone dopo un controllo effettuato presso un'azienda di recupero rifiuti a Cogoleto. L'indagine è iniziata dopo aver scoperto un trasportatore che conferiva rifiuti inerti presso il centro senza alcuna autorizzazione né documenti che ne attestassero la non pericolosità. Il carico è stato sequestrato e il trasportatore e gestori dell'impianto di recupero sono stati denunciati. Nel corso ispezione sono state riscontrate altre violazioni alle prescrizioni di autorizzazioni e sono stati sequestrati circa 30 metri cubi di rifiuti ammassati senza alcuna separazione. Sono stati sequestrati circa 100 chili di conduttori elettrici di alta tensione in rame, dal valore commerciale di svariate centinaia di euro, di cui il titolare dell'impresa di recupero, denunciato anche per il reato di ricettazione, non ha saputo giustificare la provenienza. (ANSA).