Covid: Liguria ha oltre mille casi e 5 morti

La Liguria registra 1023 nuovi positivi su 6.291 tamponi molecolari e 10.838 test antigenici nelle ultime 24 ore. A Imperia ci sono 371 casi, a Savona 172, a Genova 389, nel Tigullio 114, alla Spezia 86. Negli ospedali i ricoveri sono 19 in più di ieri e sono arrivati a 365, di cui 29 in terapia intensiva. Di questi ultimi, 23 non sono vaccinati.

Si registrano anche 5 morti: sono due uomini di 56 e 100 anni e tre donne, due di 67 anni, una di 76.

Sul fronte vaccina si registrano 16.917 dosi somministrate nelle ultime 24 ore.