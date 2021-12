Covid: 647 casi ogni 100 mila abitanti a Imperia

"L'incidenza del covid in provincia di Imperia è arrivata a 647 casi ogni 100 mila abitanti nell'ultima settimana, due volte e mezza superiore a quella che riscontriamo nella altre province della Liguria". E' la criticità segnalata dal direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi nel punto stampa sull'andamento della pandemia. La diffusione del virus nel ponente ligure ha spinto la Regione in 'zona gialla' a partire da lunedì 20 dicembre.

L'incidenza settimanale è attestata a 314 casi ogni 100 mila abitanti alla settimana a Savona, 235 alla Spezia e 229 a Genova, per una media regionale di 313 casi ogni 100 mila abitanti alla settimana in Liguria. "A Imperia abbiamo raggiunto un'incidenza giornaliera di quasi 10 casi ogni 10 mila abitanti", spiega Ansaldi invitando i cittadini alla massima attenzione nei comportamenti e nel rispetto delle regole anti covid a partire dall'utilizzo della mascherina nei luoghi pubblici.