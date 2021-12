Comunali:Genova; D'Angelo, primarie se ci sono più disponibilità

Per le comunali di Genova il Pd vuole "riuscire a trovare una soluzione condivisa con le altre forze politiche dell'area progressista, democratica ed ecologista, e individuare una persona in grado di rappresentare questo progetto". Lo ha detto Simone D'Angelo, segretario del PD Genova a margine di una iniziativa sul lavoro. "Se ci saranno più disponibilità o più persone in grado di incarnare questo progetto entro fine gennaio potremmo avere delle primarie per scegliere".

D'Angelo spiega che "insieme al lavoro progettuale e programmatico iniziato dall'estate con l'ascolto sul territorio, nelle aziende, con l'associazionismo per disegnare Genova fino al 2050, è andata avanti anche la ricerca di un perimetro di alleanze politiche, oltre che sociali. Abbiamo condiviso la necessità di darci delle scadenze e degli elementi per evitare gli errori del passato. Non esistono scorciatoie come l'individuazione di un candidato in grado di mascherare l'assenza di contenuto. Né pensare che tutto si risolve tramite accordi tra soggetti politici. Non esiste l'autosufficienza della politica e i partiti hanno bisogno di nutrirsi di ciò che si muove nella società".