Comunali: Genova; D'Angelo, Bucci è pessimo amministratore

"Io credo che la sinistra e il Pd non potranno certo sostenere Bucci, non solo perché è il sindaco più di destra della storia di Genova, ma anche perché è stato un pessimo amministratore". Lo ha detto il segretario del Pd genovese Simone D'Angelo, commentando a margine di un'inziativa sul lavoro al Porto Antico la provocazione del sindaco sulle prossime amministrative.

Bucci nei giorni scorsi aveva proposto al Pd locale di sostenerlo in vista del prossimo appuntamento elettorale, replicando ' in salsa ligure' il modello di governo Draghi. "Al di là di provocazioni o boutade - ha aggiunto D'Angelo - le motivazioni sono molto più tangibili e reali".