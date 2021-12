Città sostenibili, una nuova area verde in centro Genova

Una nuova area verde nel centro di Genova è stata inaugurata in piazza Piccapietra grazie a 'Sustainable Cities', il progetto per la sostenibilità ambientale dell'associazione di promozione sociale 'Save The Planet' e della divisione italiana della multinazionale Japan Tobacco International. I primi otto alberi di quercia da sughero piantumati hanno dato il via a una serie di interventi che porteranno nei primi mesi del 2022 alla piantumazione di oltre 100 alberi in varie zone del capoluogo ligure, come largo XII Ottobre, per poi coinvolgere anche altri centri urbani italiani.

"La sostenibilità ambientale è un aspetto fondamentale per la crescita di una città - rimarca il sindaco Marco Bucci - Da oggi i genovesi avranno a disposizione un nuovo spazio verde in pieno centro che permetterà di valorizzare l'intera area di piazza Piccapietra".

"Genova è un po' il simbolo della rinascita italiana, quindi abbiamo scelto di partire da qui perché per JTI Italia la sostenibilità è un tema centrale. - afferma il direttore Corporate Affairs & Communication dell'azienda Lorenzo Fronteddu - Siamo felici di contribuire non soltanto alla valorizzazione del paesaggio urbano ma anche a un ulteriore passo avanti di Genova verso l'obiettivo della sostenibilità ambientale".

"L'iniziativa va ad inserirsi in un contesto non solo di natura ambientale ma anche di inclusione sociale, perché la persona è parte imprescindibile della sostenibilità", interviene la presidente dell'aps 'Save the Planet' Elena Stoppioni. L'area è stata realizzata all'amministrazione comunale con la collaborazione della cooperativa sociale 'Il Rastrello', attiva dal 1986 nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.