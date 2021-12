Cadono con l'auto nel burrone, illesi dopo volo 30 metri

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Tre ragazzi di circa 20 anni sono rimasti feriti, in modo lieve, dopo essere caduti con la loro auto in un burrone lungo la strada nei pressi di Uscio. I tre hanno raccontato di avere urtato un cinghiale e di avere perso il controllo della macchina precipitando per 30 metri. I ragazzi sono riusciti a uscire dalla vettura e a ritornare sulla strada da dove hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha portato i ragazzi al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. (ANSA).