Torna campionato mondiale del pesto, si esibirà anche un robot

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - La nona edizione del Campionato Mondiale del Pesto torna in presenza, sabato 5 marzo 2022, con tutti gli accorgimenti previsti contro il Covid. Saranno inoltre visibili in streaming i momenti topici dell'evento (il campionato dei bambini, l'avvio della gara dei 100 e la finalissima pomeridiana). Tra i numerosi eventi collaterali, due novità: l'incontro sul tema "Genova porta della cucina mediterranea verso l'Europa", con la Società italiana di nutrizione umana (SINU), e la performance "Io Robot faccio il Pesto con il Mortaio" del "Robot Bimanual Torso" dell'Istituto Italiano di Tecnologia, in grado di imparare attraverso l'imitazione dei movimenti dell'uomo, senza bisogno di programmazione. "La Camera di Commercio sta puntando molto sulla diffusione della dieta mediterranea, non soltanto per il suo forte legame con il nostro territorio ma anche per la sua sostenibilità, ormai certificata" ha detto Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova. "La valorizzazione del territorio, delle imprese locali e delle tradizioni è un capitolo strategico per la nostra regione - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - Il pesto ormai nell'immaginario collettivo è un richiamo iconico del buono".

«A partire da questa edizione, il Campionato Mondiale del Pesto sarà caratterizzato da Pestello, la mascotte ideata dal fumettista/illustratore Angelo Lucio Di Giuseppe e scelta per rappresentare il pesto in tutto il mondo" ha spiegato l'assessore ai Grandi eventi e al Commercio Paola Bordilli. "Per due anni abbiamo dovuto limitare le attività a causa della pandemia - ha concluso Roberto Panizza Presidente dell'Associazione Culturale Palatifini che promuove il campionato mondiale di pesto al mortaio - ma nonostante questo il Campionato è più vivo che mai" (ANSA).