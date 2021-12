Scuola: accordo Italia -Francia, diploma vale nei due Paesi

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - E' stata rinnovata la convenzione di cooperazione scolastica transfrontaliera tra la regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) e il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico per la Liguria, nell'ambito del trattato tra Italia e Francia per una cooperazione bilaterale rafforzata.

Erano presenti, tra gli altri, il direttore regionale Ettore Acerra, e per Paca Christophe Gargot, direttore delle relazioni internazionali. Il risultato auspicato dalla Convenzione è quello di favorire le relazioni culturali, linguistiche, storiche e socio-economiche, in modo che conducano a una migliore conoscenza e a un confronto tra i due sistemi educativi.

Più nello specifico, l'obiettivo dell'accordo è di dare impulso ad una cooperazione educativa transfrontaliera tra le Scuole delle due Regioni. La cooperazione riguarda tutti i livelli di insegnamento, e offre per gli studenti delle Superiori l'utile opportunità di una doppia certificazione scolastica, con valore sia in Italia sia in Francia: l'Esabac. In pratica, viene offerta la possibilità per gli studenti liceali italiani e francesi di conseguire, con lo stesso esame, il diploma italiano e il diploma francese con i quali iscriversi all'università in Francia o in Italia. (ANSA).