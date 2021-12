Per chi si vaccina anche biglietto per partita calcio

(ANSA) - CARASCO, 16 DIC - Asl4 Chiavarese approfitta dello shopping natalizio per implementare le vaccinazioni con l'ambulatorio mobile. Lo fa con la collaborazione di Coop Liguria e della Virtus Entella. Dal 20 dicembre al 10 gennaio 2022 nei parcheggi dei punti Coop di Chiavari, Carasco, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante personale della Asl4 sarà presente per distribuire, a libero accesso, il vaccino Covid e quello antinfluenzale. Chi si vaccinerà avrà in omaggio un biglietto per assistere a una partita casalinga della Virtus Entella. La presentazione dell'inizitiva all'IperCoop di Carasco I Leudi. Presenti tra gli altri il direttore generale di Asl4 Paolo Petralia, il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis, l'allenatore della Virtus Entella Gennaro Volpe e i sindaci dei comuni coinvolti. «Vacciniamoci per le feste (è il nome del progetto) - spiega Petralia - è un'opportunità per trascorrere tutti con maggiore serenità le feste e per rilanciare insieme il valore della prevenzione e dei corretti stili di vita a cominciare dall'attività sportiva, come testimoniano gli atleti della Virtus Entella e dall'equilibrata alimentazione, come ci invitano a fare i responsabili di Coop Liguria».

«Con questo progetto rinnoviamo la collaborazione con ASl4 - ha commentato Pittalis - con cui abbiamo già lavorato in sinergia ai comuni, penso ai centro tamponi di Chiavari e Santa Margherita Ligure. Spingere le vaccinazioni è fondamentale".

«La Virtus Entella è sempre in prima fila quando si tratta di manifestazioni come queste - ha concluso mister Volpe - facendo squadra si vince e per vincere bisogna vaccinarsi". (ANSA).