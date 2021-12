Nuoto: Mondiali 25m; oro Razzetti con record italiano

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - La prima medaglia d'oro made in Italy e prima medaglia mondiale nella farfalla maschile azzurra è quella di Alberto Razzetti che nei 200 batte il suo precedente record italiano e si incorona campione del mondo, con 1'49"06, alla rassegna iridata in vasca corta cominciati ad Abu Dhabi.

Alle spalle del ligure, lo svizzero Noe Ponti, argento, e il sudafricano Chad Les Clos.

"Non so bene cosa dire, sinceramente non mi aspettavo nè il tempo nè di vincere ma adesso è bellissimo - ha detto Razzetti -. Dopo l'Europeo anche questo risultato. Sono emozionato, felice e devo ancora realizzarlo. Lo farò domani. Campione però del mondo suona bene".

Nella prima finale della prima giornata, i 400 stile libero, quarto posto di Marco De Tullio, che pure vi era entrato con l'ottavo tempo. L'oro è andato all'austriaco Felix Auboeck.

Dopo l'oro nei 200 farfalla, Alberto Razzetti conquista la medaglia di bronzo nei 200 misti con un altro record italiano ai Mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi. Il passaggio è anche più veloce rispetto all'inizio della farfalla, soffre ma resiste nella rana, non molla fino alla fine e sprinta chiudendo in 1'54"54. Il suo precedente record italiano era 1'52''10 del 18/11/2021 ad Eindhoven. Era da poco sceso dal podio per la premiazione dei 200 farfalla. "Sono contentissimo. Il mio allenatore Claudio Rossetto lo aveva pronosticato. Sono davvero soddisfatto, incredibile".