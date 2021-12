Covid: Liguria oltre 1000 positivi e boom di ricoveri in 24 ore

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Impennata di contagi covid in 24 ore in Liguria. Sono stati 1011, mai così tanti dall'inizio della quarta ondata della pandemia. L'ultima volta che in Liguria i positivi in un giorno superarono quota 1000 era alla metà di novembre del 2020, con 826 ospedalizzati. E continua il boom di contagi nella provincia di Imperia, con 340 contagiati.

Qui c'è anche una crescita importante di ricoveri: 18 più di ieri con 346 malati ospedalizzati, di cui 31 in terapia intensiva, ieri erano 28. Nell'Imperiese i ricoverati sono 90 (5 in terapia intensiva), 10 in più rispetto a ieri. Ci sono stati 4 morti tre uomini tra 70 e 81 anni e una donna di 100 anni al Villa Scassi. Da inizio pandemia i morti sono 4507. I guariti sono 506. Il numero totale dei positivi è I 1011 nuovi positivi sono emersi da 6383 tamponi molecolari e 12937 test rapidi. Il tasso di positività è del 5,23%, ieri era l 4,88%. Oltre ai 340 positivi dell'Imperiese, 286 sono nell'area di Genova, 147 nel Savonese, 123 nel Tigullio, 112 nello Spezzino e 3 non sono residenti in regione. Il totale dei positivi è 8949. In isolamento domiciliare ci sono 7002 persone, 429 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 5441, erano 5364.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatte 14832 vaccinazioni. (ANSA).