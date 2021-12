Covid: Gimbe, in Liguria aumento casi del 12,7%

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - In Liguria nella settimana 8-14 dicembre c'è stato un aumento di contagi covid del 12,7% rispetto alla settimana precedente e l'incidenza ogni 100 mila abitanti ha raggiunto 454 casi. Lo rivela la fondazione Gimbe.

La situazione dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana, provincia per provincia è la seguente: Imperia 450, Savona 288, Genova 199, La Spezia 180.

Per quanto riguarda le occupazioni dei posti letto sono al 17% in area medica, con il limite di soglia critica fissato al 15%, mentre l'occupazione dei letti in terapia intensiva è del 12%, con soglia critica al 10%.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 77,8% (media Italia 77,6%) a cui aggiungere un ulteriore 2,7% (media Italia 2,9%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 59% (media Italia 61,4%). (ANSA).