Covid: 2-3 positivi al giorno in pronto soccorso Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - "C'é stato un aumento degli accessi covid al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini nelle ultime settimane, saliti a una media di 2-3 al giorno. Il covid tra i bambini è sicuramente in aumento come numero di accessi e ricoveri. Ciò che ci ha impegnato molto nell'ultimo periodo è però l'epidemia di bronchiolite, il virus respiratorio sinciziale con sintomi simili al covid che è il protagonista assoluto tra le patologie di questo periodo". Lo ha detto la direttrice del pronto soccorso dell'ospedale Gaslini di Genova Emanuela Piccotti a margine della presentazione di un'iniziativa benefica.

"La sovrapposizione tra i due patogeni ha sicuramente creato dei grossi problemi - ha spiegato Piccotti -. Per distinguere covid e bronchiolite è necessario eseguire un tampone antigenico perché molto spesso sia la febbre che la tosse possono essere presenti in tutte e due i casi. In base all'esperienza che ci siamo fatti il virus respiratorio sinciziale è più impegnativo dal punto di vista assistenziale come espressione di sintomi nel bambino piccolo rispetto al covid". (ANSA).