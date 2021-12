Coppa Italia: lo Spezia eliminato, il Lecce va agli ottavi

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 DIC - Il Lecce si è qualificato per gli ottavi della Coppa Italia. I salentini hanno battuto in Liguria lo Spezia per 2-0 e, nel prossimo turno, affronteranno la Roma. Il vantaggio ospite arriva allo scadere del primo tempo: è il 43' quando Barreca supera Ferrer e serve Listkowsky che insacca di testa. Lo Spezia, anziché reagisce si scioglie e al 55' Rodriguez offre a Calabresi la palle del 2-0.