Brucia baracca, 20 famiglie sfollate e tratto A7 chiuso

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Incendio nella notte in via Vezzani, a Genova, dove ha preso fuoco una baracca vicino a una abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. Il fumo ha invaso l'autostrada ed è stata chiusa la A7 fra il casello di Genova Ovest e quello di Bolzaneto. Circa venti famiglie sono state allontanate dalle abitazioni per consentire le operazioni in sicurezza. Le fiamme sono state domate dopo alcune ore. Da accertare le cause del rogo: probabile un cortocircuito (ANSA).