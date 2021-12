Boom di ricoveri, Asl1 trasforma il Borea in ospedale covid

(ANSA) - SANREMO, 16 DIC - E' boom di ricoveri Covid all'ospedale Borea di Sanremo (85, con 5 in terapia intensiva) e Asl1, seguendo i piani di Alisa ha portato i posti letto dedicati alla lotta al virus a 130, riconvertendo molti reparti.

All'ospedale di Sanremo oltre ai reparti covid restano operativi: traumatologia, emodinamica, cardiologia, ortopedia e medicina no Covid. Le altre cure avverranno all'ospedale di Imperia. Di conseguenza, anche l'attività dei pronto soccorso è stata ricalibrata sulle attività e le specialità operanti negli ospedali: vale a dire che il paziente sarà portato direttamente al pronto soccorso in cui si trova il reparto di eventuale assegnazione. All'ospedale di Bordighera, invece, resta il reparto di oncologia. Se i ricoveri dovessero ulteriormente aumentare, non si esclude la chiusura del pronto soccorso di Sanremo. (ANSA).