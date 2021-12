Truffe anziani: soldi per parenti malati di Covid,un arresto

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - I carabinieri di Genova hanno arrestato un uomo di 30 anni di origini polacche accusato di essere autore di diverse truffe ai danni di anziani. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dal pm Federico Panichi, ha telefonato alla vittima di turno fingendosi un parente ricoverato per il Covid che aveva bisogno di soldi per poter accedere alle cure. La vittima, convinta dal falso parente, aveva raccolto denaro e tutti i gioielli in oro che teneva in casa e li ha consegnati all'uomo. Inoltre l'anziana era stata convinta ad andare da un compro oro per acquistare altri gioielli. Gli uomini del Nucleo Investigativo di Genova, identificato il cittadino polacco, gli hanno notificato l'ordinanza in carcere a Milano dove si trova perché arrestato a novembre sempre per una truffa a un'altra anziana. Indagini sono in corso per capire se l'uomo sia l'autore di altri colpi nel Nord e Centro Italia. (ANSA).