Spezia cerca turisti, regala una notte in hotel a tifosi Serie A

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 DIC - Per trasformare i tifosi in trasferta in turisti, Spezia è pronta a pagare loro la seconda notte in albergo se ne prenotano una. E' una delle caratteristiche dell'accordo 'La Spezia - Mille e una notte' che mette insieme Comune e Camera di commercio, con un partner speciale, lo Spezia Calcio. Basterà prenotare almeno una notte in una delle strutture ricettive aderenti per usufruire della promozione. Al club calcistico il compito di promuovere l'iniziativa presso la comunità degli appassionati di pallone che settimanalmente si muovono su e giù per l'Italia per seguire i propri colori. La città ligure prova ad intercettare questo flusso e tramutare l'approccio 'mordi e fuggi' in una permanenza prolungata. "I visitatori avranno più tempo per apprezzare il nostro tessuto commerciale e tutto ciò che la città ha da offrire - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini -. Inoltre così andiamo verso la destagionalizzazione, fondamentale soprattutto in questo momento storico".

A partire dal 20 dicembre, le strutture ricettive professionali interessate a partecipare potranno iscriversi al bando e verranno inserite all'interno di una lista che i turisti potranno consultare attraverso una landing page dedicata. I posti saranno disponibili fino ad esaurimento dello stanziamento, che ammonta a 50mila euro. Per lo Spezia Calcio, di proprietà della famiglia americana Platek, solo la prima di una serie di iniziative legate al turismo in Rivera. "Ci consideriamo anche un'attrazione turistica - ha detto Luca Scafati, direttore commerciale del club - e vogliamo dare sempre più servizi ai tifosi, intesi soprattutto come famiglie", mentre l'assessore al turismo Maria Grazia Frja si augura che "lo stanziamento si esaurisca presto". (ANSA).