Sestri Ponente commemora centenario traslazione Milite Ignoto

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Stamattina in piazza Monte Santo, a Sestri Ponente, sono proseguite le commemorazioni che Genova dedica al centenario della traslazione del Milite Ignoto. Inni, deposizione di corone e il ricordo dell'alto valore del sacrificio sono stati fra gli elementi che hanno caratterizzato un evento particolarmente sentito dalla cittadinanza. La cerimonia si è svolta vicino a uno dei luoghi-simbolo della delegazione, il monumento ai Caduti realizzato nel 1929 dallo scultore Luigi Venzano e ricostruito in occasione di "Genova Capitale Europea della Cultura 2004". Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Marco Bucci, il presidente del Municipio Medio Ponente Mario Bianchi, il presidente provinciale di AssoArma Lorenzo Campani e Enrico Mocellin presidente regionale dell'Associazione Nazionale del Fante. Con loro erano una rappresentanza di studenti delle primarie "Tommaseo" e "Foglietta" cui è stato donato il Tricolore. Presenti anche l'assessore Stefano Garassino e il consigliere comunale Stefano Bernini.

"A nome di tutti i genovesi ringrazio AssoArma che ha organizzato questo momento di memoria e di omaggio nei confronti del Milite Ignoto e, contestualmente, tutti gli uomini e tutte le donne che hanno perso la vita indossando la nostra divisa in difesa del nostro Paese - ha detto Bucci -. Come rappresentanti delle istituzioni, e anche come "semplici" cittadini italiani, abbiamo una grande responsabilità: quella di tramandare ai più giovani il ricordo di coloro che hanno perso la vita per la patria, consentendoci di vivere in un'Italia libera e democratica". (ANSA).