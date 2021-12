Depositi costieri: porto Genova ok trasferimento a ponte Somalia

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - "Abbiamo preso atto dell'istanza pervenuta su Ponte Somalia da parte di Superba, abbiamo adottato l'avvio dell'adeguamento tecnico funzionale che è fondamentale per rendere consono ponte Somaglia alla installazione dei depositi chimici, attualmente non previsti dal piano regolatore". Così il presidente di Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini, ha ufficializzato il via libera all'unanimità dal comitato di gestione dell'Autorità portuale di Genova e Savona all'adeguamento del piano regolatore che consentirà il trasferimento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani, da Multedo a Ponte Somalia, nell'area portuale di Sampierdarena, modificandone la destinazione d'uso. In quella area adesso vengono movimentati container e prodotti commerciali. Era stato il sindaco Bucci a indicare la zona di Sampierdarena per trasferire i depositi chimici.

"Il procedimento prosegue con l'invio al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e stiamo proseguendo l'Iter demaniale, scadranno domani mattina i termini di pubblicazione dell'istanza presentata da Superba, valuteremo se avremo istanze concorrenti.

Contiamo, per il comitato di fine mese, di approvare l'accordo sostitutivo in base al quale il concessionario esistente si accorderà con chi ha fatto l'istanza per l'implementazione del progetto". Il concessionario esistente è il terminal San Giorgio del Gruppo Gavio (ANSA).