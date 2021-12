Vaccini: Toti, oltre 2mila prenotazioni per i più piccoli

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - "In cinque ore sono state più di 2mila le prenotazioni nel giorno in cui è scattata questa possibilità per i bambini dai 5 agli 11 anni. Nello scorso weekend la fascia tra i 12 e i 19 anni ha raggiunto e superato l'80% di copertura vaccinale con almeno 1 dose". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

"Oggi ho firmato un'ordinanza per cui da domani e fino alla mezzanotte del 31 dicembre i tamponi antigenici rapidi, effettuati da tutti gli erogatori pubblici e privati già autorizzati dalla Regione Liguria, saranno offerti in forma gratuita agli studenti liguri sopra i 12 anni che, dopo aver effettuato la prima dose di vaccino, abbiano necessità di produrre la certificazione Green Pass". I tamponi saranno gratuiti limitatamente ai 15 giorni che intercorrono fra la somministrazione della prima dose e l'attivazione della validità del Green Pass per gli studenti over 12.

Intanto la circolare della Struttura commissariale che ha dato il via alla vaccinazione pediatrica ha stabilito anche di indicare le modalità di vaccinazione per i bambini con elevata vulnerabilità al covid-19. Per questi bambini è consigliata la vaccinazione presso siti ospedalieri. Pertanto, dovranno essere i pediatri di libera scelta a classificare i loro piccoli pazienti con elevata vulnerabilità sulla piattaforma di Alisa (https://poliss.regione.liguria.it/), inserendoli nelle specifiche categorie e consentendo in questo modo al sistema informatico di assegnare loro la priorità per essere gestiti direttamente dalle Asl. La vaccinazione dei bambini è volontaria, le somministrazioni verranno effettuate solo su prenotazione e in hub dedicati. (ANSA).