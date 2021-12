Nonna a spasso con nipotina in passeggino scippata ai parchi di Nervi

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Ha scippato una nonna che stava portando al parco la nipotina sul passeggino strattonandola e facendola cadere a terra. Ad accorgersi della scena due addetti alla manutenzione del verde che, assieme ai carabinieri, hanno inseguito il ladro. In manette è finito un giovane cittadino del Marocco di 20 anni.

I carabinieri del nucleo radiomobile non escludono che possa essere l'autore di altri colpi avvenuti nei giorni scorsi con le stesse modalità: anziane aggredite alle spalle e scippate per pochi spiccioli, alcune di loro hanno anche riportato ferite.

Secondo quanto ricostruito la donna, 65 anni, stava camminando con il passeggino quando il giovane l'ha strattonata da dietro le spalle per prenderle la borsa. La donna ha cercato di tener stretta la borsetta ma l'aggressore l'ha spinta a terra. I due addetti lo hanno inseguito. Una pattuglia di carabinieri ha visto la scena e i militari si sono uniti all'inseguimento.

Quando è stato fermato, il ragazzo ha cercato di divincolarsi colpendo i carabinieri. (ANSA).