Insulta e prende a morsi polizia locale, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - La polizia locale ha arrestato un ragazzo di 21 anni, originario della Guinea, che durante un controllo li ha prima insultati e poi presi a morsi. È successo in via Sottoripa, nel centro storico di Genova. Il giovane è accusato di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. In tasca gli è stato trovato anche un passaporto falso. Gli agenti erano impegnati in un controllo anti degrado nella zona quando il ragazzo ha iniziato a deriderli. A quel punto gli sono stati chiesti i documenti e lui per tutta risposta ha iniziato a insultarli: "Voi non siete nessuno", "Siete solo delle mozzarelle bianche da mettere nel frigo". Dopo gli insulti è passato alle minacce: "Ti ammazzo, togliti la divisa che ti faccio vedere io", "Io ho fatto il militare, ti ammazzo in tre secondi", "Se ti becco senza divisa ti ammazzo", solo alcuni degli epiteti e minacce. Quando la pattuglia ha cercato di prenderlo per poi identificarlo, si è buttato a terra e ha preso a morsi gli agenti. A quel punto per lui sono scattate le manette. (ANSA).