In farmacie liguri 216 mila dosi vaccino e 625 mila tamponi

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Sono state circa 216 mila le dosi di vaccino anti Covid somministrati nelle 157 farmacie liguri interessate dal 1 aprile al 10 dicembre 2021, mentre sono arrivati a quota 625 mila I tamponi antigenici effettuati a partire da giugno. Sono numeri di grande rilievo quelli che emergono dal bilancio delle 600 farmacie liguri che alla normale attività hanno aggiunto un forte impegno nel contrasto della pandemia e alcuni servizi innovativi, come la somministrazione di circa 10 mila vaccini antinfluenzali.

"Nel 2021 le farmacie sono diventate sempre più hub sanitari al servizio della cittadinanza - ha ricordato Giuseppe Castello, vicepresidente Unione Ligure e presidente di Federfarma Genova - e proprio grazie alla loro capillarità sono state scelte da tantissime persone sia per la vicinanza che per la fiducia che i cittadini nutrono nei confronti dei farmacisti". Un ruolo di sinergia con il sistema sanitario regionale nella battaglia contro il virus. "Siamo orgogliosi di essere stati la prima Regione in Italia - ha ricordato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - a firmare l'accordo per consentire ai liguri di prenotare e vaccinarsi anche nella farmacia vicina a casa: un servizio preziosissimo e capillare su tutto il territorio, soprattutto per gli anziani che erano e rimangono le persone più a rischio in caso di contagio". (ANSA).