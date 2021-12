Comune Genova, sgomberati due immobili nel centro storico

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Al termine di verifiche e controlli su una serie di segnalazioni arrivate da alcuni cittadini, è scattata questa mattina l'operazione della Polizia locale per lo sgombero e messa in sicurezza di due immobili di proprietà privata in vico Adorno e in vico della Croce Bianca, in zona ex Ghetto. Lo comunica il Comune di Genova. L'operazione ha visto impegnati gli agenti della Polizia Locale, del Noa-Nucleo operativo antievasione, il Nucleo Centro Storico, servizi sociali, geometri e tecnici del Comune di Genova, che stanno ultimando l'apposizione dei sigilli agli stabili, e vigili del fuoco. A seguire le operazioni questa mattina anche l'assessore alla Sicurezza Giorgio Viale.

"Gli immobili - spiega l'assessore Viale - si trovano in una situazione di precarietà strutturale, con voragini nelle scale d'accesso ai piani, vani pericolanti, una situazione igienico-sanitaria a dir poco precaria e di pericolo per l'incolumità dei residenti: insomma, del tutto inadatti alla permanenza di decine di persone, che, da quanto risulta da un primo riscontro, abitano i circa 10 appartamenti distribuiti sui due immobili con contratti di affitto e subaffitto ancora da accertare. Durante i controlli - ha detto Viale - , è stato trovato anche un ingente quantitativo di merce contraffatta, circa 200 pezzi, e una capienza di abitanti ben oltre alla capacità degli appartamenti". (ANSA).