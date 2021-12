Comune Genova, in bilancio previsione riduzione debito di 42 milioni

Portare, alla fine del prossimo anno, a una riduzione del debito dell'ente da 1 miliardo 70 milioni e 452 mila euro del 31 dicembre 2021 a un miliardo e 28 milioni al 31 dicembre 2022. E' uno degli obbiettivi del bilancio di previsione del Comune di Genova illustrato oggi al consiglio comunale da parte dell'assessore al Bilancio Pietro Piciocchi "Lo scorso anno, a fine 2020, il debito era di 1 miliardo e 84 milioni - ha sottolineato Piciocchi - e siccome questo è l'ultimo bilancio del mandato è giusto ricordare che a fine 2016 il debito era di 1 miliardo e 180 milioni, grazie a un'azione di riduzione del debito già iniziata dal precedente ciclo amministrativo ma è chiaro che il Comune di Genova continua a essere uno dei Comuni con il debito più alto in Italia, un debito che impatta per oltre 100 milioni all'anno sulla parte corrente del bilancio, e quindi dovremmo continuare a fare in modo di ridurlo". Il "documento previsionale e programmatico" è già passato nei giorni scorsi attraverso la fase di discussione in commissione consiliare mentre sarà votato in tre sedute del Consiglio già fissate per la prossima settimana. "Potremo approvare il bilancio entro il mese di dicembre - dice Piciocchi -. Questo ci dà la possibilità di essere operativi dal primo gennaio senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio dando piena continuità all'attività amministrativa in corso". L'assessore ha ricordato i problemi strutturali dei conti degli enti locali legati ai mai sufficienti trasferimenti dallo Stato e alla crisi storica del debito sovrano, oltre a meccanismi che anche il Comune di Genova, attraverso Anci, sta cercando di modificare. (ANSA).