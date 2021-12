ANSA-IL-PUNTO/Covid: in Liguria superati i 4500 morti

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Il covid ha fatto cinque vittimei: sono quattro uomini e una donna di età compresa tra gli 83 e i 99 anni. Da inizio pandemia i morti in Liguria sono 4501. Cresce ancora il numero dei positivi: sono 8.279, 285 più di ieri. I guariti sono 322. I nuovi contagiati sono 612 emersi da 5.616 tamponi molecolari e 16.200 test rapidi. Il tasso di positività è 2,8%. E' boom di contagi nell'Imperiese con 160 nuovi positivi, 146 sono nell'area di Genova, 124 nel Tigullio, 94 nel Savonese, 72 nello Spezzino e 16 nuovi positivi non sono residenti in regione. Gli ospedalizzati sono 323, tre meno di ieri. In terapia intensiva ci sono 27 malati (21 non vaccinati).

Tra i ricoverati 10 sono in età pediatrica al Gaslini. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 7.658 vaccinazioni.

"La proroga dello stato di emergenza è una scelta opportuna - ha detto il, governatore Toti -, siamo stati in emergenza per molto tempo e tre mesi in più non faranno la differenza".

Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti a prorogare al 31 marzo 2022 la scadenza dei bonus taxi, che consente alle persone più fragili in Liguria di usufruire gratuitamente di un servizio pubblico non di linea per ridurre il rischio di contagio.

Intanto è stato fatto il punto sul ruolo delle farmacie per la lotta al covid: da giugno sono stati 216 mila le vaccinazioni e 625 mila tamponi antigenici.

La Regione ha definito con i pediatri il percorso vaccinale per i bambini (fascia 5-11 anni) allergici. Dovrà essere contattato il pediatra che valuterà la necessità di un percorso dedicato.

In caso di parere positivo, il pediatra contrassegnerà la specifica casella nell'anagrafe sanitaria del bimbo creata appositamente su Poliss da Liguria Digitale. Sarà quindi il Gaslini, per Asl3 e le altre Asl per i rispettivi territori, a chiamare direttamente le famiglie per garantire al bambino un percorso vaccinale protetto in ambiente ospedaliero con un'equipe dedicata. (ANSA).