A fuoco vasca depuratore in capannone al porto di Pra'

Incendio dentro una vasca depuratore dell'Iren dentro un capannone al porto di Pra'. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con due squadre per spegnere il rogo che sta generando un intenso fumo. A causare l'incendio all'interno della vasca del trattamento biologico, dove viene effettuato il trattamento secondario, del depuratore Iren dentro il porto di Prà potrebbe essere stata una scintilla partita durante i lavori di manutenzione. È quanto emerso da una prima indagine. A bruciare tubi in plastica e altro materiale. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, il carro aria per la riserva di bombole per gli autorespiratori, il carro decontaminazione e il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico). L'incendio è sotto controllo. La vasca, fanno sapere da Iren, è ferma ma il depuratore continua a funzionare. L'acqua viene sottoposta al solo trattamento primario, momentaneamente, e può essere scaricata in condotta senza alcun pericolo.