Sanremo: Tim si sfila, ma altri sponsor interessati

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il Festival di Sanremo non avrà più Tim come partner pubblicitario: dopo cinque anni, di cui quattro da sponsor unico, la società - che ha appena visto cambiamenti al vertice - ha deciso di sfilarsi. La notizia - anticipata oggi dal 'Messaggero' - trova conferme in ambienti Rai, che fanno però notare come il mercato pubblicitario sia in fermento in vista dell'appuntamento televisivo più importante dell'anno e diversi player siano interessati all'acquisto di spazi sempre molto redditizi.

A Rai Pubblicità, quindi, si respirerebbe un clima di ottimismo sulla raccolta del festival, che negli ultimi anni ha inanellato una serie di record, raggiungendo nell'ultima edizione i 38 milioni (uno in più dell'anno scorso). Tra le ipotesi che circolano in queste ore, quella di un maggior coinvolgimento di Suzuki, che è già sponsor del festival, o di Ferrero, che ha sostenuto in questi anni la manifestazione anche negli eventi esterni all'Ariston, o di un ritorno di Windtre, con la 'complicità' del testimonial Fiorello che Amadeus spera di coinvolgere per il terzo anno consecutivo al suo fianco.

(ANSA).