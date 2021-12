Presidente Provincia Savona Olivieri indagato per peculato

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - Il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri ha ricevuto un avviso di garanzia per peculato. L'accusa è stata ipotizzata per l'utilizzo a fini personali dell'auto blu. Lo scrive il quotidiano online Ivg.

Secondo quanto appreso, gli uomini della Guardia di Finanza di Savona avrebbero documentato alcuni viaggi nei quali la vettura di rappresentanza, con tanto di autista, sarebbe stata utilizzata per trasferimenti non strettamente legati alla propria attività di presidente della Provincia. Tra i viaggi contestati (meno di una decina in tutto) il trasferimento dal Comune di Calizzano dove Olivieri vive e di cui è sindaco a Savona oppure alcuni viaggi a Genova dove ha sede il suo studio da avvocato. In alcuni casi la Gdf ha accertato l'uso dell'auto in prima persona. Lo scorso venerdì le Fiamme Gialle si sono recate in Provincia per notificare a Olivieri un avviso di garanzia. L'interrogatorio era fissato per giovedì 9 dicembre ma Olivieri, vista la natura delle contestazioni, ha preferito far depositare al suo legale una memoria difensiva nella quale fornisce la propria versione dell'accaduto. Olivieri si è detto certo di poter spiegare "la chiara liceità dei fatti e dei comportamenti tenuti". (ANSA).