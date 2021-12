Giusy Ferreri, arriva il brano 'Gli Oasis di una volta'

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Dal 17 dicembre sarà in radio e disponibile in digitale "Gli Oasis di una volta" (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Giusy Ferreri, primo assaggio del nuovo percorso artistico dell'artista che a febbraio sarà in gara al 72° Festival di Sanremo. "Gli Oasis di una volta" (canzone scritta da Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e Giusy Ferreri) è una ballad che evidenzia il lato più profondo e rockeggiante della voce dell'artista, con un testo malinconico e introspettivo che avvicina il brano alle origini della sua produzione. Dall'esordio del 2008 ad oggi, Giusy Ferreri ha costruito una carriera tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 18 dischi di platino. Sono 5, ad ora, gli album in studio e innumerevoli i brani che l'hanno vista spaziare dal rock al pop, dal blues alla world music: solo per citarne alcuni, "Non ti scordar mai di me", "Novembre", "Il Mare Immenso", "Ti Porto A Cena Con Me", "Partiti Adesso", "Volevo Te". Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry autrice internazionale. (ANSA).